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В Крыму опровергли запрет на выезд из региона после объявления мобилизации

Советник главы Крыма Крючков опроверг запрет на выезд из республики из-за мобилизации

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Выезд из Крыма после объявления частичной мобилизации не запрещен. Такое опровержение дал советник главы республики Олег Крючков в Telegram-канале.

Он пояснил, что все получившие повестки жители Крыма должны явиться в военкоматы. Крючков добавил, что решившие покинуть республику резервисты должны встать на учет по месту пребывания в другом регионе.

К своему посту советник главы Крыма прикрепил разъяснения местного военкома. «Все военнообязанные всех категорий из других регионов, прибывающие в Крым или находящиеся в нем, должны встать на учет в ближайшем военном комиссариате по месту пребывания», — уточняется в документе.

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С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам, заявил, что страна не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача».

Позднее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что из запаса будут призываться россияне, которые имеют боевой опыт. В эту категорию попадают и люди, имеющие военно-учетную специальность. По подсчетам оборонного ведомства, всего будут призваны 300 тысяч резервистов.

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Анна Щербакова
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