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Женщина выбросила собаку из окна во время ссоры с мужем

Asia One: женщина вытолкнула собаку из окна во время ссоры с мужем в Пекине

Фото: SCMP

В китайском городе Пекин женщина выбросила своего лабрадора из окна во время ссоры с супругом. Об этом сообщает Asia One.

По словам соседа, ставшего свидетелем инцидента, китаянка дважды пыталась вытолкнуть собаку из окна. В первый раз муж остановил жену и дал лабрадору спрыгнуть с подоконника. На второй раз ей это удалось. В результате собака упала с высоты четвертого этажа на припаркованный под домом автомобиль и получила травмы.

Пес пролежал без движения больше часа. Хозяева спустились за ним только по просьбе владельца машины. Он не потребовал компенсации за нанесенный ущерб и попросил супругов отвезти собаку в ветеринарную клинику. Лабрадору оказали медицинскую помощь, и он оправился от полученных травм.

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Сосед рассказал о случившемся в социальной сети Sina Weibo. По его словам, он предложил ссорившейся паре отдать пса ему.

Пользователи сайта написали более 11 тысяч комментариев. Многие осудили пару за жестокое обращение с собакой. «Какие злобные эти мужчина и женщина. Оба бессердечны и бесчеловечны. Они животные и не заслуживают называться людьми», — говорится в одном из комментариев. Пользователи также поблагодарили владельца машины и соседа за их доброту и выразили надежду, что собака обретет новый дом.

Ранее сообщалось, что обезьяна по кличке Милли, которая в течение многих лет подвергалась издевательствам хозяйки, обрела новый дом и даже нашла любовь. Обезьяну обнаружили во время антинаркотического рейда в дом подозреваемой в наркоторговле Вики Холланд.

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Алиса Удовик
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