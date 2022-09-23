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Хакеры взломали сайт Генпрокуратуры ЛНР

Официальный сайт Генеральной прокуратуры ЛНР подвергся хакерской атаке

Фото: Chris J. Davis / Unsplash

Сайт Генпрокуратуры Луганской народной республики (ЛНР) подвергся хакерской атаке в первый день проведения референдума по вопросу вхождения в состав России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Официальный сайт Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики подвергся хакерской атаке», — говорится в заявлении. Уточняется, что восстановительные работы уже ведутся.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России начался в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

В начале лета 2022 года в Госдуме сообщили, что Херсон, Запорожье и Донбасс могут присоединиться к России уже в 2022 году. Условием для проведения референдума глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал завершение российской спецоперации на Украине. Однако 24 августа он заявил, что республика проведет референдум сразу после выхода союзных сил на границы республики. В Москве неоднократно подчеркивали, что примут любые результаты голосования жителей Донбасса. В Вашингтоне обещали новые санкции, если эти территории войдут в состав России.

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Асель Минбаева
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