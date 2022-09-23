Два человека выиграли более миллиарда долларов в лотерею и разделили деньги

AP: в США два человека выиграли в лотерею Mega Millions 1,3 миллиарда долларов

В США два человека выиграли в лотерею 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Победители, решившие остаться анонимными, купили билеты лотереи Mega Millions на заправочной станции в американском городе Дес-Плейнс, штат Иллинойс, и договорились разделить деньги. Спустя несколько месяцев они узнали, что стали обладателями огромного состояния. Их выигрыш стал третьим по величине в истории США.

Счастливчики приняли решение получить приз в виде единовременной выплаты. После вычета налогов сумма составила 780 миллионов долларов. «Победители сейчас находятся в завидном положении и решают, что делать со своим недавно обретенным состоянием», — заявил директор лотереи штата Гарольд Мэйс.

Ранее сообщалось, что 70-летняя жительница штата Мэриленд, США, сорвала джекпот благодаря ошибке при покупке лотерейных билетов. По ее словам, когда она проверяла результаты розыгрыша, то обнаружила, что выиграла 50 тысяч долларов.