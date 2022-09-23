Мошенники разослали россиянам сообщения с предложениями уклониться от призыва

Сообщение с предложением уклониться от мобилизации за деньги оказалось мошенническим

Россиянам начали поступать сообщения с предложением за определенную сумму исключить человека из числа подлежащих к мобилизации граждан. Как сообщают СМИ, рассылку организовали мошенники.

23 сентября в Telegram-канале екатеринбургского издания e1.ru появился скриншот сообщения, в котором говорится, что некий Юрий Александрович оказался в списках первичной мобилизации. Утверждается, что завтра ему придет повестка через Госуслуги. За 120 тысяч рублей неизвестный предлагает убрать жителя Екатеринбурга из списка, поскольку имеет доступ к делу горожанина. Деньги предлагает прислать на биткоин кошелек.

В этом же посте журналисты издания пишут, что это сообщение от мошенников. «Постарайтесь в это непростое время не поддаваться панике и не реагировать на сообщения от лжевоенкоматов», — отмечают они.

Неизвестный автор сообщения говорит о повестке через Госуслуги, однако 21 сентября в Минцифры заявили, что документы через сайт государственных услуг присылаться россиянам не будут. Повестки вручаются лично в руки под роспись.

Кроме того, убрать из списка мобилизованных за деньги никого нельзя, это действие попадает под статью о даче и получении взятки. Как отмечали в Минобороны, призыву по мобилизации не подлежат занятые постоянным уходом за членом семьи граждане, инвалиды I группы, временно не годные по состоянию здоровья, работники предприятий ОПК а также граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.

Также, для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей и финансовой системы на военную службу не будут привлекаться граждане с высшим образованием, работающих по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. Список опубликован в Telegram-канале Минобороны.

Об активизации мошенников на фоне частичной мобилизации также предупредило Роскачество.

Публикация не получила охвата в СМИ и социальных сетях. В посте первоисточника информации это сообщение передано с предупреждением остерегаться мошенников.