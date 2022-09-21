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В Минцифры исключили рассылку повесток через «Госуслуги»

В Минцифры заявили, что не планируют рассылать повестки для мобилизации через «Госуслуги»
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Unsplash

В Министерстве цифрового развития (Минцифры) России исключили рассылку повесток через «Госуслуги» в рамках частичной мобилизации. Об этом заявляется в Telegram-канале министерства.

«В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через "Госуслуги", сообщаем, что таких планов нет», — говорится в публикации. В Минцифры также подчеркнули, что законодательная база, необходимая для осуществления такой меры, отсутствует.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что повестки в военкоматы якобы будут приходить в в личные аккаунты россиян на портале «Госуслуг». После этого в работе сайта «Госуслуг» произошел сбой. При попытке зайти на портал возникало уведомление об ошибке.

Президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о начале проведения частичной мобилизации. Глава государства указал, что такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России. Он также подчеркнул, что призыву будут подлежать только россияне, находящиеся в запасе.

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Олег Давыдов
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