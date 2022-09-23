Бывшего чиновника управления по делам президента России осудили на пять лет

Экс-чиновник управления по делам президента РФ получил 5 лет за злоупотребления на службе

Мещанский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего начальника управления информации и связи управления делами президента России (УДП) Виталия Надрагу за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Суд установил, что экс-чиновник совершил преступление при исполнении госконтрактов на оснащение ведомства новым программным обеспечением (ПО) в 2018 году. В результате злоупотребления со стороны Надраги бюджету был причинен ущерб на 27 миллионов рублей, которые он должен возместить согласно приговору.

Осужденный намерен обжаловать решение суда. Через несколько месяцев он может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении с учетом уже отбытого в СИЗО срока.

Прокурор просил приговорить подсудимого к шести годам лишения свободы.

Надрага в прошлом служил в ФСО, затем работал в УДП. Оттуда он уволился в январе 2019 года в чине действительного государственного советника 2-го класса (соответствует званию генерал-лейтенанта Минобороны или МВД). Его задержали в феврале 2021 года. В сентябре того же года над ним начался суд.