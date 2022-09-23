США оценили готовность России использовать ядерное оружие для своей защиты

Белый дом не видит необходимости повышать уровень готовности ядерных сил США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, как власти США оценивают заявление российского президента Владимира Путина о готовности использовать для защиты своей территориальной целостности и своего народа все имеющиеся у страны средства, в том числе ядерное оружие. По ее словам, Вашингтон воспринимает его высказывание очень серьезно, но не чувствует необходимости для повышения уровня готовности своих ядерных сил, сообщает ТАСС.

«Мы, безусловно, очень серьезно воспринимаем эти угрозы. Но на данный момент мы не видим причин для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил», — заявила официальный представитель американской администрации.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обвинил США в том, что они провоцируют ядерную эскалацию и создают угрозу национальной безопасности России. По его словам, «Пентагон осуществляет дестабилизирующую программу модернизации ядерного потенциала». Он также отметил, что Вашингтон почти уничтожил «традиционный контроль над вооружениями».