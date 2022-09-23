В Херсоне рассказали о предотвращении атаки ВСУ

Стремоусов заявил об отражении системой ПВО атаки ВСУ на Херсон в первый день референдума

Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили атаковать Херсон в первый день проведения референдума о вхождении в состав России, однако попытка обстрела была предотвращена. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «Первого канала».

«Сегодня утром попытка националистов обстрелять Херсон была отработана системой ПВО (противовоздушной безопасности — прим. «Ленты.ру»). Первый приоритет — это безопасность», — рассказал представитель местной власти.

Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности голосования на референдуме о присоединении к России в Луганской народной республике (ЛНР) задействованы все силовые структуры. Уточняется, что для отражения возможных атак ВСУ привлечены МВД, Министерство госбезопасности, подразделения Народной милиции ЛНР, комендатура и подразделения ПВО.

Утром 23 сентября стартовали референдумы о вхождении в состав России в ЛНР, Донецкой народной республике (ДНР), Херсонской и Запорожской областях. Голосования начались в 08:00 по московскому времени.

