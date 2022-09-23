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Державшую двух детей на цепи россиянку осудили на пять лет

В Петербурге суд дал пять лет женщине, морившей двух детей голодом и сажавшую их на цепь

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Петербурге россиянку Оксану Фадееву осудили на пять лет и оштрафовали на 70 тысяч рублей за истязание двух детей и неисполнение обязанностей по их воспитанию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным инстанции, с 15 апреля по 10 сентября прошлого года женщина, проживая в одной из квартир в доме № 35к1 на улице Энергетиков, систематически избивала детей, морила их голодом и лишала сна. Также она сажала их на цепи, прикованные к стене в коридоре.

Россиянка признала вину частично, объяснив, что держала детей на цепи, так как те ее не слушались. При этом она отрицала, что не кормила их.

Ранее стало известно, что в Туле местную жительницу осудили за истязание приемных детей.

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Елизавета Новикова
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Державшую двух детей на цепи россиянку осудили на пять лет
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