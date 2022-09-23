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Связь фастфуда с эпидемией ожирения в России опровергли

В РАН эпидемию ожирения в России связали не с фастфудом, а образом жизни

Фото: i yunmai / Unsplash

Эпидемия ожирения в России связана не с предприятиями общественного быстрого питания, а с образом жизни, рассказала директор института общепита РАН Наталья Иванова. Связь фастфуда с набором веса россиянами она опровергла в беседе с «Газетой.ру».

Как подчеркнула Иванова, термин «фастфуд» относится только к скорости приготовления пищи. «К пищевой ценности вообще никакого отношения не имеет», — сказала она.

По словам Ивановой, если бы дело было только в питании, ожирение бы легко было победить с помощью изменения ассортимента в предприятиях быстрого питания изменить ассортимент. Эксперт отметила, что современные люди мало двигаются и не тратят полученные с едой калории. «Еще десять лет назад говорили, что для среднестатистического взрослого человека, чтобы сохранить здоровье, нужно употреблять 2500 килокалорий. В прошлом году Роспотребнадзор принял обновленную норму физиологических потребностей — 2000 килокалорий», — объяснила она.

Например, добавила эксперт, если человек весь день не встает с постели, у него просто бьется сердце, работает мозг и другие органы, он расходует от 1500 до 1700 килокалорий. Таким образом, продолжила она, человеку остается очень маленький коридор «для пищевых фантазий».

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Александра Лисица
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