Названы условия для получения пенсии умершего супруга

«Прайм»: россияне могут переоформить пенсию умершего супруга на себя, если ее размер выше

Россияне могут перейти на пенсию умершего супруга, если ее размер был выше. Об условиях переоформления рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт отметила, что переоформить «чужую пенсию» на себя можно в случае потери кормильца. Тогда человек будет получать 50 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии, поэтому Иванова-Швец посоветовала сначала оценить выгоду такого перехода. Оформить «присвоение пенсии» можно через территориальное отделение ПФР.

Ранее эксперт по государственному и муниципальному управлению Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов рассказал об условиях получения прибавки к пенсии после 80 лет — фиксированная выплата по достижении гражданином этого возраста положена лишь тем, кто получает страховую пенсию по старости.