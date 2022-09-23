Названы условия для получения пенсии умершего супруга
Россияне могут перейти на пенсию умершего супруга, если ее размер был выше. Об условиях переоформления рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт отметила, что переоформить «чужую пенсию» на себя можно в случае потери кормильца. Тогда человек будет получать 50 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии, поэтому Иванова-Швец посоветовала сначала оценить выгоду такого перехода. Оформить «присвоение пенсии» можно через территориальное отделение ПФР.
Ранее эксперт по государственному и муниципальному управлению Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов рассказал об условиях получения прибавки к пенсии после 80 лет — фиксированная выплата по достижении гражданином этого возраста положена лишь тем, кто получает страховую пенсию по старости.