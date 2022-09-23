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Лукашенко оценил возможность участия поляков в военных действиях

Президент Белоруссии Лукашенко считает, что поляки не будут ввязываться в военные действия
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможность участия поляков в военных действиях, отметив, что они не позволят своей власти в них ввязываться. Главу государства цитирует ТАСС.

«Это чуждая польскому народу политика, которую проводит нынешнее руководство Польши. Они отвергнут эту политику. Но если поляки вообще очумеют и где-то войнушку развяжут, это конец стране», — заявил Лукашенко.

Но, по его мнению, «до этого не дойдет», так как польский народ не позволит этому случиться.

Ранее Лукашенко назвал политику польских властей «безмозглой» в контексте решения Варшавы потребовать репарации от Германии. Минск, по его словам, сам может выдвинуть претензии Варшаве.

Стало известно, что власти Польши решили укрепить военную дивизию на востоке республики в рамках подготовки к защите от возможного нападения с брестского направления. Варшава планирует оснастить 18-ю механизированную дивизию танками Abrams и вертолетами Apache.

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Алевтина Запольская
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