Лукашенко заявил о грандиозном шухере в Польше

Президент Белоруссии Лукашенко высказался о возможных репарациях от Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал политику польских властей «безмозглой» в контексте решения Варшавы потребовать репарации от Германии, передает официальный Telegram-канал БЕЛТА.

Белорусский лидер объяснил поведение Польши грядущими выборами, из-за которых страна стоит «накануне грандиозного шухера», и призвал поляков «дружить с головой».

Президент также заявил, что Минск сам может выдвинуть претензии Варшаве. «Ради бога, пусть требуют. Может, и нам они должны. Но встает вопрос: а в период до 1939 года какой ущерб они нам принесли? Вы как думаете это компенсировать? С головой надо дружить. Прежде чем требовать от немцев компенсацию, подумай, что ты же тоже кому-то должен. Это такая безмозглая ситуативная политика», — сказал Лукашенко.

«Это можно понять в связи с тем, что они накануне грандиозного шухера — у них выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, изопьют до дна. Но только не с нашей подачи, мы их не будем трогать, а народ с них спросит», — подытожил президент Белоруссии.

15 сентября на встрече с генсеком Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином Лукашенко заявил, что Белоруссии пора вступить в «шанхайскую семью». 23 сентября он уточнил, что республика планирует вступить в ШОС через год.