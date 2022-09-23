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Лукашенко заявил о грандиозном шухере в Польше

Президент Белоруссии Лукашенко высказался о возможных репарациях от Польши
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал политику польских властей «безмозглой» в контексте решения Варшавы потребовать репарации от Германии, передает официальный Telegram-канал БЕЛТА.

Белорусский лидер объяснил поведение Польши грядущими выборами, из-за которых страна стоит «накануне грандиозного шухера», и призвал поляков «дружить с головой».

Президент также заявил, что Минск сам может выдвинуть претензии Варшаве. «Ради бога, пусть требуют. Может, и нам они должны. Но встает вопрос: а в период до 1939 года какой ущерб они нам принесли? Вы как думаете это компенсировать? С головой надо дружить. Прежде чем требовать от немцев компенсацию, подумай, что ты же тоже кому-то должен. Это такая безмозглая ситуативная политика», — сказал Лукашенко.

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«Это можно понять в связи с тем, что они накануне грандиозного шухера — у них выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, изопьют до дна. Но только не с нашей подачи, мы их не будем трогать, а народ с них спросит», — подытожил президент Белоруссии.

15 сентября на встрече с генсеком Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином Лукашенко заявил, что Белоруссии пора вступить в «шанхайскую семью». 23 сентября он уточнил, что республика планирует вступить в ШОС через год.

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