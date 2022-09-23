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В ЛНР обвинили украинских военных в попытках сорвать референдум

Офицер НМ ЛНР Марочко обвинил ВСУ в попытках сорвать референдум обстрелами

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются обстрелами сорвать референдум по вопросу вхождения Луганской народной республики (ЛНР) в состав России. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, соответствующие опасения подтверждаются обстрелом города Стаханов со стороны ВСУ с применением американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Алевтина Запольская
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