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Пушилин назвал цели пропаганды Киева по поводу «нарушений» на референдуме

Глава ДНР Пушилин: пропаганда Киева на тему референдума нацелена на западную аудиторию
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пропаганда Украины по поводу «нарушений» на референдуме на тему вхождения Донецкой народной республики (ДНР) в состав России нацелена на западную аудиторию, заявил глава ДНР Денис Пушилин, пишет ТАСС.

По его словам, украинская пропаганда действует в своем репертуаре. «Рассказывает, как под дулом автоматов голосуют, как фальсифицируются результаты. Давайте не будем даже обращать на это внимание», — отметил он.

По словам Пушилина, власти «все прекрасно понимают и видят». «Это настроено все уже под западную аудиторию», — назвал он цели пропаганды Киева по поводу «нарушений» на референдуме

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Ранее Пушилин выступил с видеообращением к землякам в первый день референдума о вхождении в состав России. По его словам, проведение голосования является «исторической вехой» для жителей Донбасса и освобожденных территорий.

В пятницу, 23 сентября, начался пятидневный референдум по вопросу о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Избирательные участки для жителей этих территорий уже открылись в России.

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Марина Совина
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