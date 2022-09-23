Макрон не смог объяснить действий России на Украине

Президент Франции Макрон заявил, что не смог объяснить решений Путина по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог объяснить решений российского лидера Владимира Путина по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Макрон отметил, что у него «нет рационального объяснения» действий Москвы. «Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции», — заявил глава французского государства. Он также назвал «ошибкой» российскую СВО на Украине.

Ранее Макрон отметил положительные стороны сохранения контактов с Москвой. По словам французского лидера, уважительный диалог с Россией полезен и позволяет добиваться результатов. В качестве примера политик привел организацию миссии международных экспертов на Запорожскую АЭС.

На Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) Макрон высказался о продолжении диалога с Россией по восстановлению мира на Украине. «Франция ... упрямо продолжит добиваться мира [на Украине]. В этом наша позиция ясна, и именно на благо этой позиции я вел диалог с Россией еще до начала войны, [вел его] на протяжении прошлого месяца и продолжу его вести», — сказал он.