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Макрон не смог объяснить действий России на Украине

Президент Франции Макрон заявил, что не смог объяснить решений Путина по Украине

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог объяснить решений российского лидера Владимира Путина по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Макрон отметил, что у него «нет рационального объяснения» действий Москвы. «Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции», — заявил глава французского государства. Он также назвал «ошибкой» российскую СВО на Украине.

Ранее Макрон отметил положительные стороны сохранения контактов с Москвой. По словам французского лидера, уважительный диалог с Россией полезен и позволяет добиваться результатов. В качестве примера политик привел организацию миссии международных экспертов на Запорожскую АЭС.

На Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) Макрон высказался о продолжении диалога с Россией по восстановлению мира на Украине. «Франция ... упрямо продолжит добиваться мира [на Украине]. В этом наша позиция ясна, и именно на благо этой позиции я вел диалог с Россией еще до начала войны, [вел его] на протяжении прошлого месяца и продолжу его вести», — сказал он.

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Николай Чигасов
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