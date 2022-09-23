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Бывшего замминистра общественной безопасности КНР казнят за взятки

Китай вынес смертный приговор экс-замминистра общественной безопасности КНР
Сунь Лицзюнь

Сунь Лицзюнь. Кадр: China Central Televison

Народный суд средней ступени города Чанчунь (провинция Цзилинь) вынес смертный приговор бывшему заместителю министра общественной безопасности КНР Сунь Лицзюню за коррупционные преступления. Об этом сообщает China Times.

«Подсудимый Сунь Лицзюнь приговорен к смертной казни за взяточничество с отсрочкой исполнения приговора на два года, а также пожизненно лишен всех политических прав», — сказано в заключение суда.

Однако после двухлетней отсрочки приговор могут заменить на пожизненный срок. Подсудимый не будет иметь право на условно-досрочное освобождение или смягчение наказания.

Ранее за взяточничество в Китае был приговорен к сметной казни экс-замглавы Министерства общественной безопасности Фу Чжэнхуа. Отмечается, что Фу Чжэнхуа получил взяток на сумму более 117 миллионов юаней (около 16,5 миллиона долларов). Также, согласно заключению суда, он скрывал улики о преступлениях своего младшего брата и помогал в ведении бизнеса ряду людей.

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Виктория Кондратьева
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