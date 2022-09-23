ФСБ нашла тайник преступной группировки с оружием и боеприпасами

ФСБ нашла тайник ОПГ с оружием и боеприпасами в Волгоградской области, возбуждено дело

В Волгоградской области сотрудники ФСБ обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Схрон был найден во время проведения мероприятий по декриминализации территории области. Установлено, что тайник принадлежал организованной преступной группировке (ОПГ). Оттуда изъято три автомата Калашникова и более 200 патронов различного калибра.

По факту обнаружения арсенала возбуждено уголовное дело.

16 марта сообщалось, что в Мордовии ФСБ обнаружила схрон с оружием и боеприпасами, которые принадлежат местной преступной группировке. Тайник находился на чердаке нежилого многоквартирного дома в Саранске и был замаскирован строительным мусором. Оттуда изъяли пистолет, револьвер, обрез ружья, самодельное взрывное устройство, патроны различного калибра и ударно-спусковой механизм ружья.