Крупнейший производитель соли предупредил о риске перебоев с поставками

РБК: крупнейший производитель соли «Руссоль» предупредил о риске перебоев с поставками

Крупнейший российский производитель соли, компания «Руссоль», предупредила о риске перебоев с поставками. Это связано с решением властей Казахстана ввести временный запрет на использование своей железнодорожной инфраструктуры, передает РБК.

Казахстан предупредил о намерении ввести временный запрет на подачу порожних полувагонов, он вводится с 24 по 30 сентября. Необходимость в этом объясняется скоплением порожних собственных и арендованных полувагонов «чужих железнодорожных администраций на магистральной сети КТЖ». Если ситуация придет в норму, запрет будет снят.

Однако временный запрет может грозить для «Руссоли» остановкой производства и поставок с месторождения, поскольку она использует российский парк полувагонов. Действия перевозчиков уже привели «к срыву поставок продукции, в том числе в адрес оборонных предприятий», говорится в письме компании на имя президента России. В разговоре с РБК представитель «Руссоли» признал, что, если проблема не решится, «поставки соли, в том числе по оборонному заказу, на предприятия социальной инфраструктуры и для населения, остановятся».

Компания поставляет около 42 процентов всей пищевой соли на российский рынок и около 40 процентов технической.