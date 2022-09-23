Россиянин устал делать замечания товарищу и убил его ударом ножа в живот

В Тюмени 38-летний мужчина устал делать замечания товарищу и убил его ударом ножа в живот

В Тюмени 38-летнего россиянина Ивана Дворецкого осудили на пять лет колонии строгого режима за убийство приятеля из-за его поведения. Об этом в пятницу, 23 сентября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Во время заседания мужчина рассказал, что не собирался убивать товарища. «Дворецкого лишь не устраивало его поведение, а делать замечания по этому поводу он устал», — уточнили в инстанции.

По данным следствия, 15 мая во время совместного распития спиртного между фигурантом и его приятелем произошла ссора, во время которой Дворецкий ударил оппонента ножом в живот. Спустя пять часов он скончался.

По словам осужденного, потерпевший перед смертью попросил его не вызывать скорую и сказал, что у него «все в порядке».

Узнав, что товарищ скончался, Дворецкий сам явился в полицию и рассказал о случившемся. Известно, что на иждивении фигуранта трое детей.