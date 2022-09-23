Трамп рассказал о запугивании основателя «Талибана» спутниковым снимком

Трамп рассказал, как угрожал основателю «Талибана» на переговорах спутниковым снимком

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, как во время переговоров угрожал одному из основателей движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Абдуле Гани Барадару спутниковым снимком. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

Трам заявил, что припугнул муллу, передав фото его дома в качестве предупреждения. «Он сказал: "Но почему, но почему вы присылаете мне фотографию моего дома?" Я ответил: "Вы должны понять это"», — вспомнил бывший американский лидер.

Затем, отметил политик, он сказал Абдуле Гани Барадару, что американская армия больше не потеряет ни одного своего солдата, так как при любой угрозе со стороны талибов Вашингтон ударит по Афганистану сильнее, «чем по любой другой стране». На что якобы тот ответил: «Понимаю, ваше превосходительство».

29 февраля 2020 года США и «Талибан» заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе. Соглашение подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера «Талибана», глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар. Однако 2 марта заключившие мир с США террористы объявили о возобновлении военных действий.

