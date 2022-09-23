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В Конгрессе США призвали ограничить власть Байдена

Конгрессвумен Кэммак заявила о необходимости принять закон по ограничению власти Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Чтобы спасти США от разорительных инициатив американского президента Джо Байдена, Конгрессу необходимо принять закон, ограничивающий власть Вашингтона. Об этом написала член палаты представителей Соединенных Штатов Кэт Кэммак в статье для Newsweek.

В качестве примера конгрессвумен привела штат Флорида, где еще в 2010 году приняли закон, который дает право местным властям отклонять инициативу Вашингтона, исполнение которой превысит один миллион долларов в сумме за пять лет. Республиканцам в Конгрессе необходимо добиться принятия аналогичного закона на федеральном уровне, чтобы «обуздать» Байдена, призывает Кэммак.

Провальная политика Байдена оказывает огромное влияние на доходы граждан: растут цены на продукты, коммунальные платежи на повседневную жизнь в целом, заключила политик.

Ранее член экономического совета Белого дома Джаред Бернштайн заявил, что американским властям следует много работать из-за «некомфортно высоких» темпов инфляции.

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Варвара Кошечкина
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