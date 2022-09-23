Водонаева сравнила свою квартиру для кота с интерьером дворца в фильме «Спенсер»

Ведущая Водонаева сравнила свою квартиру для кота с интерьером дворца в фильме «Спенсер»

Российская телеведущая и журналистка Алена Водонаева сравнила интерьер своей квартиры в московском районе Хамовники, которую она купила для кота Эскобара породы мейн-кун, с помещениями во дворце из фильма «Спенсер» о британской королевской семье. Звезда написала об этом в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Водонаева посчитала фильм скучным, однако отметила интерьер, появившийся в картине. «Эти интерьеры, эти королевские кровати... Эти обои, эта роскошная классика. Много дерева. Правильный текстиль», — написала она. Телеведущая добавила, что выбирала мебель в похожем стиле для обустройства своего жилья.

В мае Водонаева показала свою квартиру в Хамовниках. Элитная недвижимость обошлась журналистке в 19 миллионов рублей. Площадь жилья составляет 50 квадратных метров. После покупки телеведущая заявила, что не планирует масштабный ремонт и хочет сохранить оригинальные элементы интерьера.

О покупке Водонаевой квартиры в центре Москвы стало известно в октябре 2021 года. Звезда приобрела недвижимость для кота Эскобара породы мейн-кун с помощью ипотеки после того, как у одного из ее сыновей обнаружилась аллергия на животное.