Rzeczpospolita: польским школьникам выдадут лекарства против радиоактивного заражения

В Польше начали готовиться к ядерной катастрофе. В школах страны ученикам и работникам учреждений планируют в случае тревоги выдавать йодид калия — лекарство для профилактики радиоактивного заражения. Об этом написала газета Rzeczpospolita со ссылкой на информацию польской Общенациональной ассоциации руководителей системы образования.

«Нас информируют о встречах, на которых муниципалитеты обязывают их (школы — прим. «Ленты.ру») распространять таблетки в случае возможной угрозы», — заявили источники. Также директорам школ рассказывают, что после ядерной тревоги на распределение лекарства у них будет всего шесть часов.

«Распространение таблеток начнется после принятия постановления Мазовецкого воеводы», — заявил пресс-секретарь Варшавского магистрата Якуб Ледуховский.

Ранее стало известно, что одесским врачам выдали йодид калия, защищающий от радиации, на фоне продолжающихся обстрелов Запорожской атомной электростанции (АЭС). Сообщается, что препараты выдали в конце прошлой неделе с инструкцией применять их, если произойдет радиационное или химическое поражение местности.