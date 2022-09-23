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В Польше начали готовиться к ядерной катастрофе

Rzeczpospolita: польским школьникам выдадут лекарства против радиоактивного заражения

Фото: MChe Lee / Unsplash

В Польше начали готовиться к ядерной катастрофе. В школах страны ученикам и работникам учреждений планируют в случае тревоги выдавать йодид калия — лекарство для профилактики радиоактивного заражения. Об этом написала газета Rzeczpospolita со ссылкой на информацию польской Общенациональной ассоциации руководителей системы образования.

«Нас информируют о встречах, на которых муниципалитеты обязывают их (школы — прим. «Ленты.ру») распространять таблетки в случае возможной угрозы», — заявили источники. Также директорам школ рассказывают, что после ядерной тревоги на распределение лекарства у них будет всего шесть часов.

«Распространение таблеток начнется после принятия постановления Мазовецкого воеводы», — заявил пресс-секретарь Варшавского магистрата Якуб Ледуховский.

Ранее стало известно, что одесским врачам выдали йодид калия, защищающий от радиации, на фоне продолжающихся обстрелов Запорожской атомной электростанции (АЭС). Сообщается, что препараты выдали в конце прошлой неделе с инструкцией применять их, если произойдет радиационное или химическое поражение местности.

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Николай Чигасов
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