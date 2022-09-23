В Запорожской области рассказали о планах после референдума

Рогов заявил, что Запорожская область объявит о независимости по итогам референдума

Если по итогам референдума в Запорожской области население проголосует за вхождение региона в состав России, то сначала область объявит о своей независимости. О планах после голосования рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС.

«Да, условно некоторое время, пока нас не примет Россия, мы будем независимыми. Ничего не меняем, оставляем название Запорожская область, чтобы не было путаницы», — заявил он.

Рогов также объяснил, что регион будет действовать в соответствии с федеральным конституционным законом номер 6 «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Утром 23 сентября стартовали референдумы о присоединении к России в Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Голосование продлится до 27 сентября включительно.