Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД заявили о неспособности угроз Запада изменить решимость России

Захарова заявила, что угрозы Запада не изменят решимость РФ реализовать цели спецоперации
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никакие угрозы Запада не способны изменить решимость Москвы реализовать все цели спецоперации. Ее слова приводит ТАСС.

«Хотели бы в очередной раз подчеркнуть, что никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят нашу решимость реализовать все цели и задачи специальной военной операции и обеспечить защиту русского населения», — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях полностью соответствуют международному праву. Она подчеркнула, что заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля, осудившего их проведение и частичную мобилизацию в России, несостоятельны и лишены объективности.

Представитель МИД назвала заявления Евросоюза лицемерными и обратила внимание на то, что политический блок стремится затянуть конфликт на Украине вместо того, чтобы содействовать его завершению.

Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Тарифы ЖКХ в России поднимут раньше запланированного
Сирия заявила о готовности признать результаты референдумов
Минцифры уточнило список документов в военкомат для IT-специалистов
В Совфеде оценили обеспечение безопасности на референдуме в ДНР
В Австрии заявили о росте стоимости отопления в среднем на 50 процентов
В Новой Зеландии призвали реформировать Совбез ООН
Австрия отказалась принимать и размещать беженцев
Минюст России включил украинского журналиста в реестр иноагентов
ФРГ потребовала у компаний из ЕС прекратить финансирование рудников в России
Лукашенко заявил об усталости быть президентом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.