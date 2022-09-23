В МИД заявили о неспособности угроз Запада изменить решимость России

Захарова заявила, что угрозы Запада не изменят решимость РФ реализовать цели спецоперации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никакие угрозы Запада не способны изменить решимость Москвы реализовать все цели спецоперации. Ее слова приводит ТАСС.

«Хотели бы в очередной раз подчеркнуть, что никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят нашу решимость реализовать все цели и задачи специальной военной операции и обеспечить защиту русского населения», — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях полностью соответствуют международному праву. Она подчеркнула, что заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля, осудившего их проведение и частичную мобилизацию в России, несостоятельны и лишены объективности.

Представитель МИД назвала заявления Евросоюза лицемерными и обратила внимание на то, что политический блок стремится затянуть конфликт на Украине вместо того, чтобы содействовать его завершению.

Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября.

