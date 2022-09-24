Сервис 2ГИС удалили из AppStore

Картографический сервис 2ГИС удалили из магазина AppStore

Картографический сервис 2ГИС удалили из магазина AppStore, сообщили РИА Новостям в пресс-службе компании.

Тем не менее уже установленные приложения продолжают работать: данные будут ежедневно обновляться, также пользователи смогут скачивать карты любых городов, отметили в компании. В Google Play 2ГИС по-прежнему доступен.

Ранее сообщалось, что на фоне массового ухода иностранных производителей и поставщиков из России в интернете пятикратно выросло число сайтов, маскирующихся под зарубежные бренды. Ежемесячные потери пользователей от подобного мошенничества в мире оценили в 80 миллионов долларов (5,9 миллиарда рублей).