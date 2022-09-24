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Названо условие выгоды Китая от российского газа

WSJ: Китай со временем сможет почувствовать выгоду от дешевого российского газа

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Китай сможет почувствовать пользу от дешевого российского газа при условии, если в КНР построят новые трубопроводы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, крупные поставки дешевого российского газа смогут дать Китаю длительные ценовые преимущества, однако пока что КНР будет «скрипеть зубами» и использовать дорогую нефть и уголь.

Кроме того, отказ Запада от российских нефти и газа принесет Китаю только выгоду. Проблема заключается в том, что китайская экономика заточена под нефть и уголь, а переход на газ займет длительное время. В будущем КНР может почувствовать такую же пользу от российского газа, как и американские и ближневосточные нефтехимические компании, которые используют широкие фракции легких углеводородов.

Ранее стало известно, что спрос на китайские солнечные батареи в Европе в последние полгода резко вырос, таким образом регион пытается компенсировать дефицит энергии, который возник в результате сокращения поставок газа из России.

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Юлия Ямпольская
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