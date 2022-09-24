Россиян предупредили о риске лишения водительских прав из-за лекарств

Адвокат Рыжкова заявила о риске лишения прав из-за вождения в опьянении после лекарств

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова напомнила, что россиянин за вождение в состоянии опьянения лишается водительского удостоверения согласно части первой статьи 12.8 КоАП. При этом не важно, чем было вызвано опьянение — употреблением алкоголя или лекарств, сообщает «Прайм».

Рыжкова предупредила, что в российском законодательстве отсутствует перечень с лекарствами, за прием которых у водителя появляется риск лишения прав.

«В этом году глава столичной Госавтоинспекции Александр Быков предложил Минздраву создать реестр медицинских препаратов, при употреблении которых за руль садиться противопоказано. МВД поддержало эту идею. Однако Минздрав пока не высказался по вопросу обращения», — заявила она.

В итоге водителям следует самим решать, смогут ли они управлять транспортным средством после приема лекарств, или нет. Инструкцию к каждому препарату необходимо изучать, отметила Рыжкова. Особого внимания заслуживают лекарства с наиболее выраженным влиянием на внимание водителя: снотворные, седативные, транквилизирующие, наркотические, антипсихотические психотропные и антипсихотические средства.

Ранее сообщалось, что в России задумали составить список запрещенных для водителей лекарств. С такой инициативой выступила ГИБДД Москвы.