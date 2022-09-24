Глава Минздрава России Мурашко, врачей нельзя подвергать судебному преследованию

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал декриминализировать врачебную деятельность в стране. Его слова в эфире телеканала «Культура» передает РИА Новости.

По мнению Мурашко, врачей нельзя подвергать судебному преследованию. «Врач работает в своей клинической практике с весьма сложными больными, и есть ряд ситуаций, которые действительно могут вызывать сложности диагностики», — добавил он. Министр отметил, что у врача не должно быть ощущения «даже какого-то страха» перед этим преследованием.