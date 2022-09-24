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Мурашко призвал декриминализировать врачебную деятельность

Глава Минздрава России Мурашко, врачей нельзя подвергать судебному преследованию
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал декриминализировать врачебную деятельность в стране. Его слова в эфире телеканала «Культура» передает РИА Новости.

По мнению Мурашко, врачей нельзя подвергать судебному преследованию. «Врач работает в своей клинической практике с весьма сложными больными, и есть ряд ситуаций, которые действительно могут вызывать сложности диагностики», — добавил он. Министр отметил, что у врача не должно быть ощущения «даже какого-то страха» перед этим преследованием.

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Марина Совина
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