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Китай предостерег от расширения украинского кризиса

Глава МИД КНР призвал все стороны кризиса на Украине не позволить ему «разлиться дальше»

Фото: Shutterstock

В Китае призвали все стороны кризиса на Украине не позволить ему «разлиться дальше». Об этом глава МИД КНР Ван И заявил во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, передает ТАСС.

Министр предостерег стороны конфликта от расширения украинского кризиса и отметил, что Китай будет поддерживать все усилия по мирному урегулированию ситуации.

Ранее глава китайского МИД призывал к возобновлению прямого диалога Москвы и Киева без предварительных условий. Он высказал мнение, что кризис вокруг Украины неразрывно связан со всем, что происходит в мире, отметив, что «чем сложнее ситуация, тем важнее искать способы кооперации».

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Алевтина Запольская
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