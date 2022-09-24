В Северной Осетии рассказали о работе КПП на границе с Грузией

РБК: КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе работает в штатном режиме

Пункт пропуска «Верхний Ларс», где проходит граница России и Грузии, работает в штатном режиме. Об этом рассказали РБК в пресс-службе пограничного управления республики Северная Осетия-Алания.

«Пункт пропуска "Верхний Ларс" работает в штатном режиме без каких-либо ограничений. Все полосы для движения, предназначенные для пропуска, работают в штатном режиме», — заявили там.

23 сентября сообщалось, что на российско-грузинской границе образовались рекордные с начала года очереди машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), по состоянию на 6:00 23 сентября перед КПП «Верхний Ларс» выстроилась очередь из 1715 машин. Отмечается, что это максимальные значения с начала года.