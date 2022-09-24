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Лавров объяснил обнаружение захоронений в Изюме

Глава МИД России Лавров объяснил обнаружение захоронений в Изюме

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил обнаружение захоронений в украинском Изюме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, украинские власти продемонстрировали не массовые захоронения, а кладбище с обычными могилами. «Каждая могила была с православным крестом, то есть люди были захоронены, а украинцы стали их раскапывать», — сказал он.

Лавров обратил внимание, что иностранных журналистов украинское руководство на место захоронения не пустило.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев обвинил Киев в попытке повторить сценарий Бучи в Изюме. По его мнению, о подобных намерениях украинских властей свидетельствуют их спекуляции об обнаружении в Изюме массового захоронения.

В апреле власти Украины, а также ряд зарубежных СМИ опубликовали данные, якобы доказывающие причастность российской армии к убийству мирных жителей Бучи. В частности, были показаны кадры с телами людей, лежащими на улицах города, после того, как подразделения Вооруженных сил России покинули населенный пункт.

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Марина Совина
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