Лавров обвинил Киев в непредставлении интересов русскоязычных жителей

Глава МИД Лавров: киевский режим не представляет интересы тех, кто говорит по-русски

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев не может быть представителем интересов людей на востоке Украины. Такое заявление он сделал в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

В частности, политик обвинил киевский режим в том, что он не представляет интересы русскоязычных жителей.

«Если мне кто-то осмелится сказать, что клика в Киеве, продвигающая нацистскую повестку, представляет интересы народа, то я просто улыбнусь. Потому что очевидно, что они не представляют интересы тех, кто говорит по-русски», — сказал глава МИД России.

Ранее заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов заявил, что Украина дискриминировала русскоязычных граждан.

«Что касается Украины, конечно, необходимо отметить, что на протяжении длительного периода проводилась дискриминация по языковому, культурному и национальному признакам. И сейчас, особенно в настоящее время, в условиях конфликта, мы видим со стороны Украины варварские бомбардировки мирных жителей, гражданских объектов, и, конечно, это в корне расходится с представлением о своих гражданах, что не раз декларировала Украина», — отметил он.