В торговом центре Донецка произошел пожар

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пожаре в торговом центре «Золотое кольцо»

В торговом центре «Золотое кольцо» в Донецке произошел пожар. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram.

«По свидетельствам очевидцев, произошло возгорание в ТЦ "Золотое кольцо"», — информировал градоначальник. Подробности произошедшего уточняются, добавил он.

Ранее стало известно, что утром 24 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли Ворошиловский район Донецка. Отмечается, что во время обстрела ими были выпущены три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров.

Кроме того, представительство ДНР в СЦКК заявляло, что в ночь на субботу, 24 сентября, ВСУ обстреляли ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности по ним 10 снарядов калибром 152 миллиметра.

