ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка снарядами НАТО калибра 155 миллиметров

Утром 24 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ворошиловский район Донецка. Об этом в своем Telegram-канале сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что украинские военные наносили удары по городу со стороны села Орловка. Во время обстрела ими были выпущены три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что в ночь на субботу, 24 сентября, ВСУ обстреляли ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности по ним 10 снарядов калибром 152 миллиметра.