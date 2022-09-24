В ДНР сообщили об обстреле со стороны Украины

В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны Украины

Украинские войска в ночь на субботу, 24 сентября, вновь обстреляли ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Также силы Украины в 04:10 открыли огонь по Старомихайловке, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, а в 05:16 — по Александровке (четыре снаряда калибром 152 миллиметра).

Утром 22 сентября стало известно об обстреле района администрации Донецка со стороны ВСУ. Вскоре Кулемзин сообщил, что удар также был нанесен по рынку в центре города.