Минстрой раскрыл порядок частичной мобилизации в строительной отрасли

Минстрой заявил, что частичная мобилизация в стройотрасли проводится в общем порядке

Минстрой раскрыл порядок частичной мобилизации сотрудников строительной отрасли. В ведомстве сообщили, что она будет проводиться в общем порядке, передает ТАСС.

«Мобилизация в строительной отрасли будет осуществляться в общем порядке. Для вопросов о частичной мобилизации открыта горячая линия 122», — заявили в министерстве.

В пресс-службе Минстроя добавили, что в стройотрасли сформирован значительный потенциал для продолжения строительства объектов. Также оперативно решаются точечные запросы на специалистов отдельных профессий, организована работа по переподготовке кадров и повышению квалификации.

Ранее стало известно, что Минцифры до 26 сентября подготовит перечень специальностей для отсрочки от мобилизации по каждому отраслевому направлению. Ведомство прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на Госуслугах.

