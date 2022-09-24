Названа дата подготовки перечня специальностей для отсрочки от мобилизации

Минцифры до 26 сентября подготовит перечень специальностей для отсрочки от мобилизации

Минцифры до 26 сентября подготовит перечень специальностей для отсрочки от мобилизации по каждому отраслевому направлению. Такую дату назвали в Telegram-канале ведомства.

«Минцифры прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на Госуслугах», — говорится в сообщении.

Если гражданин, имеющий право на отсрочку в соответствии с текущими правилами, получил повестку до публикации формы и подачи списков, следует действовать по инструкции для сотрудников IT-сферы, телекоммуникаций и медиа, добавили в ведомстве.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Позднее в Генштабе России сообщили, что призыву подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.

Минобороны также уточнило категории граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию. Это сотрудники организаций в области IT, российские операторы связи, представители медиа и финансовой сферы. Как заявили в Минцифры, право на отсрочку могут получить имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники IT-отрасли и сферы связи.

