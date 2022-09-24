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Названа дата подготовки перечня специальностей для отсрочки от мобилизации

Минцифры до 26 сентября подготовит перечень специальностей для отсрочки от мобилизации

Фото: Кошелев Илья/ Globallookpress.com

Минцифры до 26 сентября подготовит перечень специальностей для отсрочки от мобилизации по каждому отраслевому направлению. Такую дату назвали в Telegram-канале ведомства.

«Минцифры прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на Госуслугах», — говорится в сообщении.

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Если гражданин, имеющий право на отсрочку в соответствии с текущими правилами, получил повестку до публикации формы и подачи списков, следует действовать по инструкции для сотрудников IT-сферы, телекоммуникаций и медиа, добавили в ведомстве.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Позднее в Генштабе России сообщили, что призыву подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.

Минобороны также уточнило категории граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию. Это сотрудники организаций в области IT, российские операторы связи, представители медиа и финансовой сферы. Как заявили в Минцифры, право на отсрочку могут получить имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники IT-отрасли и сферы связи.

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Марина Совина
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