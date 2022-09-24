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Речь Байдена на Генассамблее ООН сравнили со словами Шалтая-Болтая

Newsweek: слова Шалтая-Болтая являются ключом к пониманию речи Байдена на Генассамблее ООН

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Запад продвигает собственные интересы и навязывает другим странам экономическую политику, которую считает целесообразной. Все это напоминает сюжет «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэррола, пишет Педро Гонсалес в статье для Newsweek.

«Когда я беру слово, оно означает ровно то, что я хочу, не больше и не меньше», — приводит он слова персонажа произведения Шалтая-Болтая.

По мнению Гонсалеса, власть определяет значение слов, однако определение смысла является проявлением диктатуры сильного над слабым. Слова персонажа произведения являются ключом к пониманию главы Белого дома Джо Байдена на Генассамблее ООН, особенно той части, где он рассуждал о демократии.

Американский лидер противопоставил демократию США происходящему в России — главному злодею ев его монологе в связи с событиями на Украине. По словам Байдена, Москва является нарушителем международного права.

«И в этом заключается загвоздка: "Демократия" — это все, что элиты возглавляемого Соединенными Штатами Запада делают и желают, а то, чего они не желают, является "недемократическим". Почему? Потому что Шалтай-Болтай так сказал», — подчеркнул автор публикации.

Тем не менее, считает Гонсалес, авторы обращения Байдена к ООН осознают, что Шалтай-Болтай либерального миропорядка «вот-вот свалится со своей стены» и собрать его не сможет ни вся королевская конница, ни вся королевская рать.

Ранее член палаты представителей Соединенных Штатов Кэт Кэммак заявила, что для спасения США от разорительных инициатив Байдена Конгрессу необходимо принять закон, ограничивающий власть Вашингтона.

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Варвара Кошечкина
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