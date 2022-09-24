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Минобороны показало уничтожение штурмовиками Су-25 замаскированных позиций ВСУ

Минобороны РФ показало уничтожение штурмовиками Су-25 замаскированных позиций ВСУ

Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по замаскированным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовало министерство обороны, передает РИА Новости.

В ролике запечатлено, как пары штурмовиков готовятся к вылету, загружаются 122-миллиметровыми неуправляемыми ракетами и летят к цели, а также наносят удары по ВСУ. Потом самолеты выполняют крутые маневры ухода, чтобы исключить стрельбу по ним из переносных зенитных ракетных комплексов.

В Минобороны уточнили, что экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные удары по украинским военным объектам и технике. После возвращения ими сразу занялись техники, которые готовят их к новым боевым вылетам.

Сергей Истомин
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