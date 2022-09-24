Сирия призвала Турцию серьезнее относиться к взятым обязательствам

Глава МИД Сирии Микдад призвал Турцию серьезнее относиться к требованию астанинской тройки

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что страна считает астанинский процесс с участием России, Ирана и Турции жизнеспособным, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Микдад призвал Турцию серьезнее относиться к требованиям астанинской тройки. Он подчеркнул, что Россия и Иран «очень хорошо» знают потребности Сирии и поддерживают ее требования. Безответственность Турции — «это единственная проблема, с которой мы сталкиваемся, но считаем, что усилия наших друзей – русских и иранцев – прикладываются в правильном направлении», — отметил он.

«На мой взгляд, они стоят на правильной стороне, и Сирия поддерживает астанинский процесс. Почему? Потому что это единственный жизнеспособный формат, в рамках которого удалось добиться реальных результатов. Многие достижения стали возможными благодаря астанинскому процессу», — отметил глава МИД Сирии на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Дипломат добавил, что не проводил встречи на полях ГА ООН со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Сотрудничество между государствами по стабилизации отношений сейчас почти не ведется.

«Нет переговоров. Нет контактов. Нет ничего – по крайней мере, на уровне министров иностранных дел», — заключил Микдад.

Ранее Сирия осудила поддержку Украины странами Запада. По его словам, эти действия являются контрпродуктивными и продлевают войну и страдания украинского народа.