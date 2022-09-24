У заключенного в США не смогли найти вену для смертельного укола

CBS: в США у осужденного не смогли найти вену для смертельной инъекции

В тюрьме штата Алабама, США, у осужденного не смогли найти вену для смертельной инъекции. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Заключенного Алана Миллера осудили в 1999 году за тройное убийство, однако до приговора дело дошло только в 2022 году. Вот только привести его в исполнение не удалось: врачи не смогли найти у Алана вену для смертельного укола. В CBS уточнили, что после отмены казни убийцу отправили обратно в тюремную камеру.

При этом закон о казни штата Алабама предполагает альтернативный вариант в случае, если не сработает укол: азотной гипоксии, когда человека фактически душат облаком азота. Однако о дальнейшей судьбе Алана ничего неизвестно.

Ранее издание China Times сообщило, что народный суд города Чанчунь вынес смертный приговор бывшему замминистра общественной безопасности КНР Сунь Лицзюню за коррупцию. «Подсудимый Сунь Лицзюнь приговорен к смертной казни за взяточничество с отсрочкой исполнения приговора на два года, а также пожизненно лишен всех политических прав», — сказано в заключение суда.