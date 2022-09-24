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В Донбассе, Запорожье и Херсоне начался второй день референдумов

В ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне начался второй день голосования на референдумах
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: РИА Новости

В Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начался второй день голосования на референдумах. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее ЦИК Луганской народной республики (ЛНР) сообщила, что явка на референдуме о присоединении к России составила 21,97 процента.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Они продлятся до 27 сентября включительно.

Ранее в МИД России заявили, что референдумы в республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях полностью соответствуют международному праву.

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Варвара Кошечкина
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