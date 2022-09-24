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Северные регионы ФРГ выступили за создание ценовых зон для оплаты электроэнергии

Северные регионы Германии выступили за создание ценовых зон для оплаты электроэнергии

Фото: Shutterstock

Три северных региона Германии выступили за создание на их территории льготных ценовых зон для оплаты электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Welt am Sonntag.

Министры экономики и энергетики земель Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург-Передняя Померания, Нижняя Саксония заявили, что их регионы производят для всей страны возобновляемые источники энергии и им требуется назначить льготные цены на электричество.

В дело также вмешались немецкие межрегиональные конфликты. «Более 15 лет правительство земли Бавария (...) саботировало расширение электросетей и ветроэнергетики. Просто невозможно объяснить жителям севера, почему они должны платить за это», — заявил Тобиас Гольдшмидт, министр энергетики Шлезвиг-Гольштейна.

Ранее сенатор Гамбурга по вопросам охраны окружающий среды Йенс Керстан рассказал о способах экономии энергии, которыми пользуется сам. «Я сейчас всегда ставлю будильник, чтобы не мыться слишком долго. Как человек, который с трудом собирается по утрам, мне это дается тяжело», — признал он.

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Николай Чигасов
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