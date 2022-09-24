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В Херсонской области заявили о нежелании вернуться в состав Украины

Представитель Херсона Стремоусов заявил, что будущее региона связано только с Россией
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион никогда не вернется в состав Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Стремоусв заявил о нежелании Херсона сотрудничать с Украиной и заявил, что будущее региона связано только с Россией.

«Никакого возврата Херсонской области в состав Украины уже невозможно. Будущее нашего региона неразрывно связано только с Россией. Я уверен, что скоро мы станем полноценным субъектом одной единой большой страны, государства», — подчеркнул представитель региона.

Ранее Стремоусов заявлял, что Херсон не собирается учитывать мнение Украины о грядущем референдуме о вхождении в состав России. «Для нас нынешние представители киевской власти — это террористы и нацисты. <...> Киевские власти для нас перестали существовать», — подчеркнул он.

23 сентября в ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

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Марина Совина
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