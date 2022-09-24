Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций в Луганской области

Президент Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций в Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций в Луганской области, документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу главы государства, организовываются Нижнетепловская, Станично-Луганская, Широковская, Счастьенская, Беловодская, Белокуракинская, Белолуцкая, Краснореченская, Лозно-Александровская, Марковская, Миловская, Нижнедуванская, Новоайдарская, Новопсковская, Сватовская, Старобельская, Троицкая, Шульгинская, Широковская поселковые военные администрации в Старобельском, Сватовском, Счастьенском районах.

Президент поручил Генеральному штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и областным центрам осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций. Указ вступил в силу со дня его опубликования, то есть с 23 сентября 2022 года.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что указы президента Украины Владимира Зеленского не имеют юридической силы в регионе. Так он прокомментировал указ украинского лидера о создании военных администраций в 15 населенных пунктах области.

