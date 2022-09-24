Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций в Луганской области

Президент Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций в Луганской области
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/ Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций в Луганской области, документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу главы государства, организовываются Нижнетепловская, Станично-Луганская, Широковская, Счастьенская, Беловодская, Белокуракинская, Белолуцкая, Краснореченская, Лозно-Александровская, Марковская, Миловская, Нижнедуванская, Новоайдарская, Новопсковская, Сватовская, Старобельская, Троицкая, Шульгинская, Широковская поселковые военные администрации в Старобельском, Сватовском, Счастьенском районах.

Президент поручил Генеральному штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и областным центрам осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций. Указ вступил в силу со дня его опубликования, то есть с 23 сентября 2022 года.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что указы президента Украины Владимира Зеленского не имеют юридической силы в регионе. Так он прокомментировал указ украинского лидера о создании военных администраций в 15 населенных пунктах области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США пригрозили России экономическими санкциями в случае присоединения Донбасса
В России назвали радикальным вариантом истерии ограничения по въезду в Финляндию
В Крыму призвали Запад смириться с новым миропорядком
В России спрогнозировали рост зарплат до 80 тысяч рублей
Венгрия отказалась когда-либо вводить санкции против «Росатома» и «Газпрома»
Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций в Луганской области
В Запорожской области сравнили Украину со злой мачехой
Сирия призвала Турцию серьезнее относиться к взятым обязательствам
В ДНР сообщили об обстреле со стороны Украины
Ведущая «Дома-2» сообщила о беременности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.