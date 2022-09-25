Лавров оценил реакцию западных стран на референдумы о присоединении к России

Лавров заявил, что Запад «закатил истерику» из-за референдумов о присоединении к России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил реакцию западных стран на референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы российского МИД, Запад «закатил истерику» из-за референдумов. Он также напомнил про прошлогоднее заявление президента Украины Владимира Зеленского, который рекомендовал всем жителям Донбасса, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков уходить в Россию. «Вот жители путем референдума так сейчас и поступают», — пояснил он.

Лавров отметил, что украинские власти не представляют интересы русскоязычных жителей. «Если после всего этого мне кто-то осмелится сказать, что клика, которая сидит в Киеве, неонацистский режим, продвигающий в законы Украины нацистскую теорию и праткику, что этот режим представляет интересы людей на востоке Украины, я просто улыбнусь, наверное», — добавил министр.

Для любого беспристрастного наблюдателя очевидно, что этот режим не представляет тех людей, которые считают себя носителями русского языка и русской культуры Сергей Лавров Глава МИД России

Новые территории России будут защищены государством

Глава МИД также заявил, что все возможные новые территории России полностью защищены государством. Они будут соблюдать все российские законы, доктрины, концепции и стратегии. На вопрос о применении Москвой ядерного оружия он напомнил про доктрину ядерной безопасности, в которой «абсолютно четко обозначен случай применения».

На вопрос иностранной журналистки о конечных целях военной спецоперации на Украине Лавров посоветовал ей почаще читать президента России Владимира Путина. По его словам, российский глава уже все объяснил 24 февраля.

21 сентября Путин заявил, что главные цели спецоперации остаются неизменными — в первую очередь это освобождение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент отметил, что ЛНР «освобождена полностью», а ДНР — частично.

Лавров обвинил США в желании «остановить маховик истории»

В то же время Запад относится к Украине как к расходному материалу в борьбе с Россией, считает Лавров. Он указал на желание США «остановить маховик истории», но подчеркнул, что однополярная модель мирового развития уходит в прошлое. По его словам, на данный момент становление суверенных государств, готовых отстаивать национальные интересы, ведет к формированию равноправной, социально ориентированной и устойчивой многополярной архитектуры.

Вашингтон возвел себя чуть ли не в ранг посланника Господа Бога на Земле, у которого нет обязательств, а есть только "священные" права безнаказанно действовать — как и где угодно Сергей Лавров Глава МИД России

Глава МИД также упрекнул США в желании превратить весь земной шар в свой «задний двор», используя «незаконные односторонние санкции» в качестве «инструмента принуждения несогласных». «Цинизм этой практики очевиден: рестрикции бьют по гражданскому населению, препятствуя получению доступа к товарам первой необходимости, в том числе медикаментам, вакцинам, продовольствию», — пояснил дипломат.