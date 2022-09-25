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Россиянам рассказали про максимальное время пребывания мобилизованных в зоне СВО

«Объясняем.рф»: максимальное и минимальное время пребывание в зоне СВО не определено

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Минимальное и максимальное время пребывания мобилизованных в зоне специальной военной операции (СВО) не определено — оно будет зависеть от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач. Об этом сообщается в Telegram-канале портала «Объясняем.рф».

Специалисты портала рассказали, что мобилизованный военнослужащий имеет право на отпуск в соответствии с графиком, который составляет командир подразделения. Перейти на контракт можно через три месяца после начала службы.

«Повестку может вручить сотрудник военкомата, предъявив удостоверение, а также иные граждане, уполномоченные военным комиссаром, входящие в состав его аппарата усиления», — напомнили россиянам в «Объясняем.рф».

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Кроме того, любой срок военной службы засчитывается в стаж для пенсии. Тем не менее альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена.

Ранее специалисты портала «Объясняем.рф» рассказали, что мобилизованным россиянам запрещено брать с собой в часть смартфоны — вместо них они могут взять кнопочные телефоны.

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Дарья Рыбак
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